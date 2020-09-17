Астрахань, , 18:50 — REGNUM В Астраханской области врачи спасли жизнь восьмимесячной девочке из села Караванное Лиманского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

Девочка страдала от порока сердца, медики готовили её к операции 16 сентября. Состояние ребёнка резко ухудшилось — произошла остановка дыхания, нарушения ритма. Девочку из села Караванное оперативно доставили в детскую больницу благодаря слаженной работе медиков Лиманской районной больницы, территориального центра медицины катастроф и Областной детской больницы.

Бригада пилотов и медиков за два часа долетела до Лимана и оттуда транспортировала пациентку в Областную детскую клиническую больницу. Девочка находится под наблюдением врачей детской больницы и после стабилизации состояния будет переведена в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии Астрахани.