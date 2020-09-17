Тюмень, , 18:34 — REGNUM Жители Тюменской области вызволили детёныша рыси из капкана в лесу под Исетском и отвезли в ветклинику. Об этом сообщил в своём аккаунте сети Instagram ветеринарный врач Максим Алексеев.

Спасённый рысёнок Www.instagram.com/alekseev_maksim/

«Позвонили, сказали, рысь попала в капкан два дня назад, её вызволили и привезли ко мне за 200 км. В клинике дали наркоз, провели обследование, перелома нет, как ни странно, всего лишь трещина, назначено лечение, вакцинация, и нашли новый дом под Тюменью. Рыся чувствует себя хорошо», — поделился радостной новостью тюменский ветеринар.

Однако в Госохотуправлении Тюменской области радость по спасению рысёнка омрачили тем, что просто так забрать дикое животное из леса нельзя. Когда человек забирает животное из его естественной среды обитания, то тем самым нарушает закон, пояснил порталу 72.ru начальник отдела госнадзора Пётр Кабанов.

По его словам, за изъятие рыси предусмотрена административная статья 7.11 КоАП РФ («Пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения»). Санкция данной статьи подразумевает административный штраф от 500 до 1000 рублей.