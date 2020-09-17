Сургут, Югра, , 17:58 — REGNUM В Сургуте прокуратура и СУ СКР по ХМАО начали проверки причин отравления двух 15-летних школьников неизвестным веществом. Один из отравившихся подростков скончался, сообщают пресс-службы ведомств.

Трагедия произошла днём 17 сентября. В одной из квартир Сургута двое школьников употребляли психоактивное вещество. Юноша скончался, девушка попала в реанимацию и за её жизнь борются врачи.

Прокуратура ХМАО в ходе проверки даст оценку действиям должностных лиц комиссии по делам несовершеннолетних, работников образовательных и медицинских организаций, призванных выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении.

Сотрудниками СКР назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точных причин смерти подростка.