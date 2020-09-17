Магнитогорск, Челябинская область, , 17:44 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области пассажир выпал из окна микроавтобуса. Об этом журналистам сообщили представители ГИБДД.

Авария произошла утром 17 сентября. Маршрутка столкнулась с автомобилем Hyundai Sonata. Один из пассажиров вылетел в окно. У него диагностировали сотрясение головного мозга.

Как пишет 74.ru, в момент аварии 54-летний гражданин передавал деньги за проезд. По предварительным данным, в произошедшем виноват водитель легковой машины, который не уступил дорогу.