Чебоксары, , 17:35 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор 19-летнему парню, которого обвинили в истязании беременной от него 14-летней чебоксарки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Правоохранители установили, что с ноября 2019 года по апрель 2020 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, а также в доме у своей матери неоднократно бил свою 14-летнюю подругу, которая была беременна от него.

Решением суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание заведомо несовершеннолетней»). Ему назначено полтора года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

В ведомстве отмечают, что это не первая судимость чебоксарца: в феврале 2020 года злоумышленник привлечен к уголовной ответственности за вступление в половую связь с несовершеннолетней. Приговором суда ему было назначено 400 часов обязательных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Цивильском районе Чувашии возбуждены уголовные дела после телевизионного сюжета, в котором жительница республики рассказала о жестком отношении отца и сексуальном преступлении, когда ей было 14 лет. По данному факту дело заведено в отношении 22-летнего цивилянина (ч. 1 ст. 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»).