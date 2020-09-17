Москва, , 17:21 — REGNUM Следователь и два его соучастника задержаны по делу о покушении на мошенничество. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Задержанные являются подозреваемыми по уголовному делу по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»).

Следствие считает, что злоумышленники получили 16 сентября денежные средства от человека, которого контролировали сотрудники правоохранительных органов.

«Фигуранты ввели в заблуждение лицо, привлеченное к уголовной ответственности, пообещав последнему повлиять на ход расследуемого в отношении него уголовного дела, однако реальными полномочиями не обладали», — говорится в информации СК.