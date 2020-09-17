Москва, , 16:51 — REGNUM Максим Марцинкевич, который, по версии СКР, покончил с собой в ночь на 16 сентября 2020 г. в камере СИЗО № 3 в Челябинске, дал признательные показания в убийствах, о которых раньше не знало следствие, передаёт 17 сентября «Комсомольская правда».

Об этом изданию рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. Она пояснила, что Марцинкевича собирались этапировать в Москву в связи с тем, что на него дали показания по делу о двойном убийстве 2007 года.

При этом, по словам Петренко, Марцинкевич признался и в других убийствах.

Петренко «Он заявил, что начал убивать приезжих в Москве с 19 лет. Это он рассказал в совершенно спокойной доверительной беседе со следователем. Все эти записи у нас есть. Он на них полностью раскаивается и осуждает свои поступки, совершённые в прошлом, будучи приверженцем националистических взглядов».

Представитель СКР пояснила, что Марцинкевич именно потому, что раскаивался, решил рассказать не только об убийстве 2007 г., «но и о других преступлениях, к которым был причастен».

Петренко «В частности, он подробно описал обстоятельства другого двойного убийства, о котором правоохранительным органам не было известно, и описал место захоронения жертв».

Представитель СКР добавила, что на основании этих показаний Марцинкевича была обследована местность, на которую он указал, и там найдены останки жертв преступления.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Марцинкевич, по версии следствия, совершивший суицид в СИЗО, оставил две предсмертные записки и письмо к своей гражданской жене.

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