Екатеринбург, , 16:16 — REGNUM В Екатеринбурге обнаружили на трамвайных путях труп мужчины. Информацию подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области журналистам.

Трамвай. Екатеринбург Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Тело неизвестного нашли на Уралмаше рядом с остановкой «Донбасская». Из-за находки движение трамваев в данном районе заблокировали.

Представители СКР планируют провести все необходимые следственные мероприятия, чтобы выяснить информацию об инциденте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге произошло ДТП между трамваем и грузовым автомобилем.

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