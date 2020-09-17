Посёлок городского типа Кировское, Крым, 17 сентября 2020, 15:50 — REGNUM Заместитель главы администрации Кировского района Республики Крым обвиняется в покушении на получение взятки, сообщили 17 сентября в пресс-службе Главного Следственного управления СКР по Крыму и Севастополю. Он, а также его знакомый, который обвиняется в покушении на дачу взятки, задержаны правоохранительными органами.
От обоих фигурантов следователи уже получили явку с повинной. Суд избрал обоим меру пресечения в виде домашнего ареста.