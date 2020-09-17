Посёлок городского типа Кировское, Крым, , 15:50 — REGNUM Заместитель главы администрации Кировского района Республики Крым обвиняется в покушении на получение взятки, сообщили 17 сентября в пресс-службе Главного Следственного управления СКР по Крыму и Севастополю. Он, а также его знакомый, который обвиняется в покушении на дачу взятки, задержаны правоохранительными органами.

«Следственным отделом по городу Феодосии установлено, что замглавы района поручил своему доверенному лицу, с которым находился в дружеских отношениях, получить взятку в 100 тысяч рублей от представителя коммерческой структуры для дальнейшей передачи ему за решение вопроса о ненаправлении в органы ФАС уведомления о включении фирмы в реестр недобросовестных подрядчиков», — говорится в сообщении пресс-службы.

От обоих фигурантов следователи уже получили явку с повинной. Суд избрал обоим меру пресечения в виде домашнего ареста.