Чернигов, Украина, , 15:53 — REGNUM В Черниговской области Украины был задержан мужчина, в частном доме которого была найдена плантация конопли. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции области.

«Во время санкционированного обыска… правоохранители обнаружили 20 кг высушенных растений конопли, 10 кг измельчённого вещества… похожего на марихуану, более 50 таблеток экстази, около 60 граммов порошкообразного вещества… похожего на амфетамин, пол-литра экстракта каннабиса, 15 кг семян конопли, а также незарегистрированное гладкоствольное ружьё и патроны к нему», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в одной из комнат дома была найдена мини-теплица, в которой росли 30 кустов конопли редкого сорта. Ещё 70 кустов находились на приусадебном участке.

Общая стоимость изъятых наркотиков на чёрном рынке превышает 1 млн гривен или $35 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли деятельность нарколаборатории, которая по предварительным оценкам ежемесячно производила почти пять килограммов наркотиков стоимостью более 3 млн гривен.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине ликвидировали крупную нарколабораторию