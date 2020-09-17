Чернигов, Украина, 17 сентября 2020, 15:53 — REGNUM В Черниговской области Украины был задержан мужчина, в частном доме которого была найдена плантация конопли. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции области.
По данным пресс-службы, в одной из комнат дома была найдена мини-теплица, в которой росли 30 кустов конопли редкого сорта. Ещё 70 кустов находились на приусадебном участке.
Общая стоимость изъятых наркотиков на чёрном рынке превышает 1 млн гривен или $35 тыс.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли деятельность нарколаборатории, которая по предварительным оценкам ежемесячно производила почти пять килограммов наркотиков стоимостью более 3 млн гривен.
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