Энгельсский район, Саратовская область, , 16:07 — REGNUM В Энгельсском районе Саратовской области в одном из личных подсобных хозяйств выявлен очаг птичьего гриппа. Об этом сообщает пресс-служба управления ветеринарии при региональном правительстве.

Утки

Предположительным источником заноса вируса гриппа могла стать дикая водоплавающая и синантропная птица. Региональная ветеринарная служба с управлением Россельхознадзора по Саратовской области проводят мероприятия, направленные на ликвидацию вспышки и предотвращение распространения инфекции из очага. В Энгельсском районе развернут круглосуточный контрольно-пропускной пост. Трупы павшей птицы уничтожены. Проведена дезинфекция территории очага птичьего гриппа. С владельцами птицепоголовья проводятся разъяснительные беседы.

ИА REGNUM напоминает, в Омской области выявили ещё два очага птичьего гриппа. В населённых пунктах и пятикилометровой зоне вокруг них установлен карантин до 6 октября. Всего в Омской области выявлено более 20 очагов птичьего гриппа. Вся птица в них подлежит уничтожению.

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