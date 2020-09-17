Ростов-на-Дону, , 14:54 — REGNUM В Ростовской области рейсовый автобус попал в ДТП с большегрузом, в результате чего пострадали два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 17 сентября.

Авария произошла на участке федеральной трассы А-270 Новошахтинск — Майский. Предположительно, водитель фуры CAMC при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении рейсовому автобусу Hyundai и столкнулся с ним. В результате аварии, по предварительной информации, пострадали два пассажира.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции. По факту ДТП проводится проверка.