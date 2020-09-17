Алтайский край, , 13:55 — REGNUM Алтайские спасатели заявили об успешном окончании поисковой операции: потерявшаяся 16 сентября пожилая жительница села Верх-Шубенка найдена живой.

Как сообщает сегодня, 17 сентября, ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, в 16:00 местного времени пропавшая была обнаружена в заброшенном колодце, в окрестностях села.

«На место была направлена бригада скорой медицинской помощи, состояние пострадавшей — удовлетворительное», — сказано в официальном сообщении.

Известно также, что в поисковых работах были задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, представители администрации, добровольцы, всего — около 70 человек. От Главного управления МЧС России по Алтайскому краю в поисках участвовала оперативная группа с беспилотной авиасистемой, оснащённой тепловизором.

Установлено, что ещё 15 сентября женщина по неосторожности наступила на прогнившее перекрытие колодца и упала.