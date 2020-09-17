Белгород, , 13:47 — REGNUM Проверку инцидента с повреждением самолёта при заходе на посадку в аэропорту Белгорода организовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура, сообщили 17 сентября в пресс-службе ведомства. Воздушное судно столкнулось со стаей птиц.

По предварительным данным, столкновение произошло 16 сентября в 23:20 во время захода самолёта авиакомпании «Аэрофлот» на посадку. Рейс прилетел в Белгород из Москвы. В результате происшествия пострадавших нет, но воздушное судно отстранено от полётов.

Проведение проверки поручено Белгородскому транспортному прокурору. Дальнейшие меры реагирования будут зависеть от результатов проверки.

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