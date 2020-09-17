Иркутск, , 13:41 — REGNUM Весьма необычная история произошла в Иркутске: ручей ярко зелёного цвета обнаружили накануне жильцы микрорайона Зелёный. Видеокадры, опубликованные в сети, вызвали широкий общественный резонанс и пристальное внимание надзорных органов. Как сообщают «Вести-Иркутск», на поиски «химозного» водоема отправились прокурор Байкальской природоохранной прокуратуры, чиновники мэрии, специалисты Росприроднадзора, службы госэконадзора и журналисты.

Ручей зелёного цвета в Иркутске Цитата из видео

После довольно продолжительного блуждания по лесу вся компания вышла к водоему, но вода в нём была обычная. Начальник местной котельной пояснил, что в воду, подаваемую горожанам, специально добавили «Уранин А» — окрашивающее спецсредство, «чтобы найти, где население нелегально потребляет из тепловой сети горячую воду».

Теперь предприятие будет подвергнуто всевозможным проверкам на предмет безвредности данного вещества для потребителей и экологии.