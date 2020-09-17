Волгоград, , 13:33 — REGNUM Шесть человек сядут на скамью подсудимых по делу о незаконной организации и проведении азартных игр в Волгограде. Под нелегальное казино они переоборудовали частный дом в Дзержинском районе города, сообщили 17 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, подпольный игровой клуба открылся в начале 2020 года в арендованном частном доме на улице Аральской. Сообщники соблюдали строгие меры конспирации — попасть внутрь могли только проверенные игроки по предварительному телефонному звонку. Оперативники пресекли деятельность игрового клуба в июле, обвинение предъявлено шести злоумышленникам.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.