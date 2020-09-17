Ярославль, , 13:15 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов объявил о денежном вознаграждении за поимку подозреваемого в убийстве двух несовершеннолетних девочек в Рыбинске. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети главы региона.

Виталий Молчанов

Как ранее сообщало ИА REGNUM две девочки 2006 и 2011 годов рождения были изнасилованы и убиты 14 сентября. В совершении преступления подозревается сожитель их матери, 41-летний Виталий Молчанов. Его ищут уже три дня, теперь свидетели будут мотивированы денежным вознаграждением.

«Вместе с коллегами из УМВД приняли решение выделить средства в размере 500 тыс. рублей за предоставление достоверной информации, которая приведет к задержанию Молчанова Виталия Алексеевича. Этот человек подозревается в совершении убийства двух несовершеннолетних девочек в городе Рыбинске. Это страшное преступление, мы обязаны найти и наказать виновных. Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении этого человека, прошу оперативно откликнуться и помочь следствию», — заявил губернатор Дмитрий Миронов.

По факту совершения преступления возбуждены уголовные дела об убийстве и изнасиловании. Расследованием занимается Главное следственное управление Следственного комитета России.

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