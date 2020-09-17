Уфа, , 13:18 — REGNUM 17 человек заблудились за сутки в лесах Башкирии. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что ежегодно в грибной сезон в лесах теряются сотни людей. Так, несмотря на дождь, 17 сентября спасатели получили восемь обращений о потерявшихся в лесах 17 гражданах.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют во время посещения лесов обязательно брать с собой полностью заряженный телефон, а также дополнительный блок зарядки.

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