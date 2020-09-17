Грозный, , 13:00 — REGNUM В Чечне остались без газа жители пяти населенных пунктов Ачхой-Мартановского района. Общее число потребителей составляет около шести тысяч человек. Причиной стала авария на газопроводе, которая прошла 17 сентября из-за повреждения его коррозией, сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

В настоящее время на месте происшествия уже работают специалисты газовой компании. Они перекрыли подачу газа на поврежденном участке и ведут восстановительные работы.

«Поврежденный участок газопровода перекрыт, прекращено газоснабжение пяти населенных пунктов, более шести тысяч человек», — сообщили в Минэнерго.

Как уточнили в ведомстве, газопровод принадлежит компании «Кирус» и находится в зоне ответственности АО «Газпром газораспределение Грозный».