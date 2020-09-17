Самара, , 13:01 — REGNUM В Самаре в стене многоквартирного жилого дома появилась трещина. Об этом 17 сентября сообщает информационный портал «Волга ньюс», ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по Самарской области.

По информации журналистов, поздно вечером 16 сентября спасатели получили информацию о том, что в стене жилого дом по ул. Спутника, 7 образовалась трещина.

Прибыв не место происшествия спасатели установили, что в стене одной из квартир повреждена штукатурка и появилась трещина.

Отмечается, что пострадавших и погибших нет. Кроме этого, жильцам расселение не требуется.

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