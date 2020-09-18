Биробиджан, , 05:01 — REGNUM В Еврейской автономной области на и.о. директора школы села Дежнево завели уголовное дело. Её подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Следствие выяснило, что и.о. директора школы в октябре 2019 года подписала акты выполненных работ и оплатила подрядчику 2,5 млн рублей за строительство спортивного комплекса на территории учебного заведения. Однако спорткомплекс построен не был.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, дело о присвоении 1,5 млн рублей возбуждено в отношении бывшего директора государственного унитарного предприятия в Воронеже.