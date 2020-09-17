Уфа, , 12:54 — REGNUM В Уфе из-за сообщений о минировании эвакуировали здания районных судов. Об этом 17 сентября сообщает ГТРК «Башкортостан», со ссылкой на пресс-службу объединенной пресс-службы судов Башкирии.

По информации журналистов, 17 сентября, после получения электронных писем с информацией о минировании судов, сотрудники Орджоникидзевского, Ленинского, Демского, Калининского, Советского и Октябрьского районных судов были эвакуированы.

Отмечается, что оперативные службы провели проверки по данным фактам. В настоящее время суды возобновили работу в штатном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что подобные сообщения суды получили в августе текущего года.

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