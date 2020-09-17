Ярославль, , 12:40 — REGNUM В Ярославле одновременно поступили сообщения о минировании административного здания мэрии Ярославля и нескольких районных судов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Как рассказали в пресс-службе мэрии, проведена эвакуация сотрудников. Сейчас сотрудники полиции и Росгвардии проверяют территорию здания в центре Ярославля. Также эвакуация проведена в трех районных судах города.

«На адреса электронной почты Кировского, Заволжского, Дзержинского районных судов г. Ярославля вчера поздно вечером поступили сообщения о том, что заминировано здание суда и ряд других объектов. Сотрудники и посетители Заволжского и Дзержинского судов сегодня утром были эвакуированы, проведена проверка зданий сотрудниками спецслужб, сообщение о наличии взрывного устройства не подтвердилось. В Кировском суде ожидают прибытия спецслужб», — рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Данных об обнаружении сотрудниками правоохранительных органов каких-либо взрывных устройств не поступало.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области «заминировали» суды