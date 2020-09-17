Екатеринбург, , 12:22 — REGNUM В Екатеринбурге третьеклассник парализовал работу класса в школе № 74. Об этом сообщили возмущённые родители других учеников.

С начала учебного года ребёнок избил нескольких школьников и иногда приносит с собой нож, передаёт «КП-Екатеринбург». Ситуация стала невыносимой, и родители одноклассников написали коллективную жалобу в управление образование и полицию.

«Большинство родителей боятся отпускать детей в школу. Их могут избить еще до начала уроков», — сообщает мать одной из школьниц.

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