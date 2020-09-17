Иркутск, , 12:12 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 17 сентября, оперативный региональный штаб, за последние сутки общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 18 139 человек, причём 81 добавился только за последние сутки.

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В инфекционных отделениях стационаров лечатся 655 человек, из них 22 болеют тяжело. Не обошлось без новых трёх летальных исходов пациентов с COVID-19. За весь период выздоровели 16 140 человек, 296 носителей SARS-CoV-2 погибли.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце прошлой недели в регионе принято решение продлить ограничительные карантинные мероприятия до 28 сентября включительно.

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