Чита, , 12:06 — REGNUM В связи с ухудшением ситуации по коронавирусу в Забайкальском крае принято решение об организации дополнительных коек для лечения больных с COVID-19. Как сообщает минздрав региона со ссылкой на слова главы ведомства Анны Шангиной, на сегодняшний день в статусе моногоспиталя выступают три медорганизации, в том числе, городская клиническая больница №1, городская клиническая больница №2 и краевой кожно-венерологический диспансер.

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«Всего развернуто 445 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них почти 90% заполнены, порядка 400 коек. Поэтому, в случае увеличения пациентов с коронавирусом, нами принято решение о возможном разворачивании коек в краевом госпитале для ветеранов войн», — пояснила чиновница.

Максимальная мощность разворачивания коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Забайкалье составляет около 1200 единиц.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряженной: на 17 сентября общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составило 5426 человек, причём 52 из них добавились только за последние сутки.

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