Барнаул, , 11:42 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Как следует из данных оперативного штаба региона на 17 сентября, по-прежнему наблюдается существенный рост числа больных внебольничной пневмонией (3883 пациента, +55 пациентов за последние сутки) и ОРВИ (3718 пациентов, +5 пациентов за последние сутки).

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Количество тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ не изменилось — 137 и 52 соответственно. Не обошлось без пяти новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2, а общее число жертв составляет уже 406 человек.

Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 12 780 человек (+64 за последние сутки). За весь период в крае выздоровели 11 418 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что ежедневно в Алтайском крае выявляют десятки новых носителей коронавируса, власти региона сочли возможным начать переход на третий этап снятия карантинных ограничений по SARS-CoV-2. Это позволит, к примеру, городу Барнаулу 19 сентября провести массовые мероприятия по случаю 290-летия столицы Алтайского края.

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