Львов, Украина, 17 сентября 2020, 11:34 — REGNUM На международной трассе Киев — Чоп в районе села Виннички произошла масштабная авария. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Львовской области.
Авария спровоцировала большую пробку. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливается число пострадавших в результате аварии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве в результате аварии мотоцикла погибли три человека — пешеход, водитель мотоцикла и его пассажир.
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