Львов, Украина, , 11:34 — REGNUM На международной трассе Киев — Чоп в районе села Виннички произошла масштабная авария. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Львовской области.

«Столкнулись шесть транспортных средств — два грузовика, два микроавтобуса и два легковых автомобиля — BMW и Renault. Все транспортные средства двигались в попутном направлении», — сказано в сообщении.

Авария спровоцировала большую пробку. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливается число пострадавших в результате аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве в результате аварии мотоцикла погибли три человека — пешеход, водитель мотоцикла и его пассажир.

Читайте также: В Киеве в ДТП с участием мотоцикла погибли три человека