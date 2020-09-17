Каменский район, , 11:38 — REGNUM К уголовной ответственности привлечен 59-летний житель Пензенской области за совершение незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В середине октября 2019 года обвиняемый незаконно спилил бензопилой 8 деревьев лиственной породы «Дуб» на территории 16 и 17 выдела 3 квартала Свищевского участка Каменского-Свищевского участкового лесничества ГКУ ПО «Белинское лесничество». Кроме этого, злоумышленник, не имея разрешения на заготовку древесины, предоставил в счет погашения своих долгов не осведомленному о преступных намерениях знакомому участок леса в тех же выделах, где спилил сам, для заготовки сырорастущей древесины лиственной породы «Дуб». Наемные рабочие за несколько дней спилили 31 дерево. Таким образом, лесничество потеряло 39 дубов общим объемом 49,14 кубометра. Государственному лесному фонду РФ причинен ущерб на сумму почти 10,4 млн рублей.

На имущество обвиняемого в сумме около 2,9 млн рублей наложен арест. Судом мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком на три года. Бензопила конфискована в доход государства.

ИА REGNUM напоминает, браконьерскую вырубку 75 гектаров леса в Нижегородской области заметили из космоса. Столь масштабный космомониторинг лесов в регионе проводиться впервые за 10 лет. В 2020 году он увеличен почти на 140 тысяч и достиг 700 тысяч гектаров.

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