Ярославль, , 11:24 — REGNUM Бывший начальник управления тылового обеспечения, начальник отдела капитального строительства и капитального ремонта УМВД России по Ярославской области Евгений Терехов обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Терехов за решеткой в зале суда

Как ранее сообщало ИА REGNUM полковник полиции был задержан сотрудниками ФСБ 17 августа 2019 года в момент получения взятки, после ареста из органов внутренних дел уволен. Уголовное дело Евгения Терехова 17 сентября 2020 года начал рассматривать Кировский районный суд Ярославля

«В настоящее время Терехов Евгений Анатольевич обвиняется в совершении пяти особо тяжких преступлений коррупционной направленности, предусмотренных частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки должностных лицом в особо крупном размере». Общая сумма взяток составила более 9 миллионов рублей. Он получал взятки от представителей подрядных, субподрядных организаций, выполнявших строительные работы на объектах по контрактам, заказчиком по которым являлось УМВД России по Ярославской области», — рассказала государственный обвинитель Наталья Розова.

Объекты, о которых идет речь, это новое административное здание УМВД во Фрунзенском районе, которое до сих пор недостроено, здание больницы УМВД и центр кинологической службы на Тутаевском шоссе в Ярославле.

«Взятки получались за общее покровительство, а также за беспрепятственное согласование актов выполненных работ в отсутствие исполнительной документации при фактически невыполненных работах либо выполненных ненадлежащим образом с нарушением строительных норм и правил», отметила государственный обвинитель Наталья Розова.

Недостроенное здание УМВД

Свою вину бывший главный тыловик ярославского УМВД полностью признал, заключил досудебное соглашение.

«Терехов вину признал в полном объеме, открыто содействовал в раскрытии и расследовании преступлений, в связи с чем заявлено ходатайство, и уголовное дело подлежит рассмотрению в особом порядке уголовного судопроизводства. Условия досудебного соглашения — наказание не может превышать половины от санкции статьи уголовного кодекса», — добавила Наталья Розова.

Санкция пункта 6 статьи 290 УК РФ предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы, также возможна выплата штрафа в сумме стократного размера от полученной взятки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле полковника полиции арестовали по подозрению во взятке