Чита, , 11:24 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряженной. По данным регионального оперативного штаба, на 17 сентября общее число выявленных носителей коронавируса составило 5426 человек, причём 52 из них добавились только за последние сутки.

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Не обошлось без новых летальных случаев. Подтверждена причина смерти от COVID-19 у ранее скончавшегося пациента, который имел тяжелое течение заболевания. Темп прироста числа заболеваний составил около 1% от общего числа.

Вместе с тем 4553 (20 за сутки) человека вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Общее количество летальных случаев — 65.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последние недели в крае постоянно растет число зарегистрированных случаев заболевания: накануне, 16 сентября, в регионе тоже было выявлено 52 новых носителя коронавируса.

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