Воронеж, , 11:18 — REGNUM Заместитель главы Воронежа по градостроительству Владимир Левцев задержан правоохранительными органами 17 сентября, он подозревается в присвоении и растрате на прежнем месте работы. По информации «Коммерсант-Черноземье», задержание проводили оперативники УФСБ.

«Речь идет о периоде работы Владимира Владимировича на предыдущем посту, на данный момент он задержан, ведутся следственные действия», — сообщил источник издания.

Владимир Левцев был назначен на пост вице-мэра Воронежа по градостроительству в мае 2019 года. До этого он работал в должности замдиректора МУП «Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Левобережного района», занимал пост начальника отдела в управе Левобережного района. Перед назначением в мэрию он несколько месяцев проработал на должность директора регионального Фонда капитального ремонта.

В администрации Воронежа ситуацию не комментируют.

«СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что речь идёт о событиях, не связанных с работой в мэрии. Но мы никак не подтвердить, ни опровергнуть этого не можем по понятным причинам», — сказал ИА REGNUM представитель мэрии.