Казань, , 10:56 — REGNUM Уголовное дело в отношении руководителя одной из компании города Казани о выводе за границу около 120 млн рублей с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Он обвиняется в совершении преступления по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере»). Об этом сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.

Следствием установлено, что руководитель перевел на банковские счета иностранного контрагента 120 млн рублей за якобы поставленную в 2017 году в РФ партию облицовочной плитки из-за рубежа. Как показало следствие, заключенные внешнеэкономические контракты были фиктивными, ввоз товаров по ним не осуществлялся, а в банк в качестве основания для валютных операций предъявлены подложные документы.

Обвиняемый свою вину полностью признал, денежные средства были возвращены в Россию, уточнили в приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ.

ИА REGNUM напоминает, недобросовестные бизнесмены находят способ уходить от налогов и выводить деньги через зарубежные площадки. Кроме банковского сектора аналогичные проблемы наблюдаются и в страховом секторе.

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