Томский район, Томская область, , 10:36 — REGNUM В Томской области спасатели 16 сентября организовали поиски мужчины 1941 года рождения, потерявшегося в лесу при сборе дикоросов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, с утра его пытались найти своими силами жена и внук.

Около трёх часов дня они позвонили спасателям. В поисках приняли участие сотрудники ведомства, полиции, областной поисково-спасательной службы, а также добровольцы организации «Лиза-Алерт». Всего около 40 человек и 20 единиц техники.

По словам заместителя начальника спасательной службы Владлена Кузьменчука, в районе много лесных дорог и поиски могли затянуться на всю ночь, если бы не двое местных жителей на мотоциклах.

«Они ехали по своим делам и встретили нашу группу. Узнав о том, что ведутся поиски мужчины, они рассказали нам о еще одной дороге и выступили проводниками — ехали вперед автомобиля ПСС», — рассказал он.

Благодаря им пожилой мужчина была найден в 22:13 спасателями в 8−9 км от места, где он предположительно заблудился. К этому времени мужчина развёл костёр и собирался ночевать в лесу.