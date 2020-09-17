Барнаул, , 10:21 — REGNUM Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева сегодня, 17 сентября, сообщила некоторые подробности уголовного дела, возбуждённого в отношении недавно уволившейся заместителя председателя правительства края Ирины Долговой.

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По данным следствия, речь идёт об инциденте, произошедшем осенью 2018 года: тогда Долгова, в нарушение установленного законом порядка, организовала за счет средств регионального бюджета обеспечение дорогостоящим лекарственным препаратом своего знакомого. При этом никаких льгот у мужчины не было. В официальном сообщении следственных органов сумма имущественного ущерба, нанесённого бюджету региона, не называется. Известно лишь, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ»). Сейчас следователи проводят оперативно-разыскные мероприятия по месту жительства и предыдущим местам работы Долговой.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2020 г. алтайские власти с почестями проводили ушедшую с должности Ирину Долгову. Было заявлено, что её отставка является добровольной и связана с личными обстоятельствами.

Трудовую карьеру в аппарате руководства Алтайским краем Долгова начинала в 2012 году с должности начальника Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности.

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