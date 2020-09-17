Улан-Удэ, , 10:15 — REGNUM В реку Уда в Улан-Удэ вылилось около трёхсот литров дизельного топлива. Тревогу забили местные жители, заметившие на поверхности воды радужные разводы. По данным Байкальской природоохранной прокуратуры, у большегрузного транспортного средства пробило бак.

Как передаёт «Байкал-Daily», две трети вылившегося топлива удалось собраться сразу. Оставшиеся пятна в настоящее время ликвидируют специалисты комбината по благоустройству Улан-Удэ.

По факту происшествия начата проверка.

«Необходимо установить владельца транспортного средства для того, чтобы решить вопрос о возмещении ущерба. На сегодняшний день первичное — это ликвидировать негативные последствия для природы», — сообщили в прокуратуре.

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