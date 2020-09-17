Хельсинки, , 10:09 — REGNUM Примерно 65 тыс. домохозяйств в 150 муниципалитетах Финляндии лишились электричества в результате прохождения шторма «Айла». Об этом 17 сентября сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

По данным журналистов, отдельные порыв ветра достигали скорости 35,3 м/с, поэтому были повалены десятки деревьев, столбы линий электропередач, а также повреждены 164 здания.

При этом отмечается, что в настоящее время шторм приближается к юго-западу Финляндии и в связи с этим национальный метеорологический институт предупреждает об «очень опасной погоде» в этой части страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сформировавшийся в Южно-Китайском море тропический шторм «Ноул», который может стать тайфуном, дойдет 18 сентября до северо-восточной части Таиланда.