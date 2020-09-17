Чебоксары, , 10:02 — REGNUM В Батыревском районе Чувашии возбуждено уголовное дело по факту дорожной аварии с тремя погибшими. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

ДТП произошло 13 сентября около 18:10 на дороге Калинино — Батырево — Яльчики. Предварительно полицией установлено, что 23-летний водитель «Жигулей» на повороте не справился с управлением и съехал в кювет — в результате легковушка опрокинулась. В ведомстве отмечают, что в аварии погибли три пассажира: 21-летний парень, 48-летний мужчина и 81-летняя женщина.

«Они вылетели из машины и от полученных травм скончались на месте. Водитель доставлен в больницу. Находился ли он в состоянии опьянения, будет установлено в результате экспертизы», — говорят в МВД по Чувашии.

Правоохранители обращают внимание на то, что ранее водителя неоднократно задерживали за рулём в состоянии алкогольного опьянения, за что он привлекался к уголовной ответственности.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года в Батыревском районе Чувашии авария унесла жизни четырёх человек: предварительно установлено, что при выезде на «встречку» водитель легковушки врезался в грузовик. В полиции полагают, что водитель мог уснуть за рулём.

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