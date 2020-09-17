Якутск, , 09:57 — REGNUM В Якутии устранили аварии на магистральных линиях, из-за которых был массовый сбой сотовой связи, пишут местные СМИ.

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Абоненты республики сообщают, что восстановилась связь у операторов и провайдеров.

Было зафиксировано две аварии: одна произошла на улице Автодорожной в Якутске, где был поврежден канал ТТК. Вторая — в Нижнем Бестяхе — были обнаружены повреждения на магистральной линии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 17 сентября произошёл сбой у операторов связи. Ограничения связаны с аварией на магистральном канале АО «ТрансТелеКом». Частично не работали МТС, «Мегафон» и «Йота», не было интернета и телевещания.