Биробиджан, , 09:51 — REGNUM В Еврейской автономной области посёлки Ленинское, Кукелево и Нижнеленинское отрезаны от внешнего мира — дороги к ним перемыты. Спасатели организовали переправу населения и подвоз воды, продуктов питания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Между сёлами, которые оказались отрезаны от внешнего мира из-за размытых дорог, спасатели перевозят население на плавающем транспорте. В посёлки завезли 1,5 тонны питьевой воды и 500 булок хлеба.

В Ленинском районе в зоне подтопления оказались 12 жилых домов и 90 приусадебных участков, а также сельскохозяйственный техникум. Спасатели эвакуировали 97 человек, из которых 23 размещены в ПВР.

При этом отмечается, что уровень воды в Амуре в районе Ленинского пошёл на спад. На утро 17 августа он составлял 968 см, что на три см меньше, чем сутки назад.

Уже начали работать комиссии, которым предстоит оценить ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 17 августа уровень воды в Амуре достиг 594 см при отметке опасного явления 600 см. Спасатели экстренно начали разворачивать водоналивную дамбу для защиты набережной Хабаровска.