Уфа, , 09:48 — REGNUM Двух мужчин подозревают в краже экскаватора в Башкирии. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники правоохранительных органов в Ленинградской области задержали двух подозреваемых в краже дорогостоящей техники.

Отмечается, что 5 сентября к полицейским в Уфе обратился мужчина и сообщил, что с территории производственной базы был похищен экскаватор-погрузчик стоимостью свыше четырех миллионов рублей. Позже полицейские обнаружили экскаватор в Воронежской области на территории, которая принадлежала одному из подозреваемых. Кроме этого, стражи порядка задержали в Ленинградской области двух подозреваемых в краже.

По версии сотрудников правоохранительных органов, двое 42-летних мужчин (уроженцы Воронежской и Ленинградской областей) взяли в аренду производственную базу и экскаватор, якобы намереваясь благоустраивать территории. Полицейские считают, что, когда машинист экскаватора ушел на выходной, они погрузили технику в грузовик и увезли ее.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам кражи. Экскаватор возвращен владельцу. Расследование дела продолжается.

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