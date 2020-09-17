Чита, 17 сентября 2020, 09:41 — REGNUM Напряжённая паводковая обстановка сохраняется не только в Иркутской области, где подтоплены уже более 100 приусадебных участков, но и в соседних территориях — Забайкалье и Бурятии. Как следует из информации ДЦ ФГБУ «НИЦ «Планета», формированию новой волны паводков способствовали дожди разной интенсивности.

Мониторинг гидрологической обстановки на реке Онон. Забайкальский край
Мониторинг гидрологической обстановки на реке Онон. Забайкальский край
Planet.iitp.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Дожди, заморозки и отопительный сезон в России — все новости»

»В Забайкальском крае на большинстве рек уровни воды повысились на 2−16 см, на р. Витим у с. Романовка — на 62 см. В ближайшие двое суток рост уровней на реках продолжится. Поймы рек Шилка у сел Усть-Онон и Кокуй, Хойто-Ага у с. Хойто-Ага подтоплены на 4−94 см.

Сохраняется высокое стояние воды с уровнем категории неблагоприятного явления на отдельных участках р. Онон, у сел Верхний Ульхун, Чиндант, Чирон и ст. Оловянная пойма затоплена на глубину 13−126 см», — поясняют космические исследователи земной погоды.

Тем временем в Бурятии сохраняется высокое стояние воды с уровнем категории неблагоприятного явления на отдельных участках рек Чикой, Селенга, Баргузин. Поймы рек Чикой у с. Поворот, Селенга у сел Новоселенгинск и Кабанск, Баргузин у с. Баргузин подтоплены на 4−62 см.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 17 сентября в связи с обильным выпадением осадков и повышением уровня воды в реках выход воды на пойму, затопление пониженных участков местности, участков дорог и приусадебных участков произошло в Иркутской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приангарье начали выходить из берегов реки