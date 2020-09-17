Тихуана, Мексика, , 09:42 — REGNUM Во время перестрелки сотрудников полиции с подозреваемым в городе Тихуана в Мексике шестилетний ребенок получил огнестрельное ранение живота, и врачи не сумели сохранить ему жизнь. Об этом 17 сентября сообщает издание Uniradio Informa.

«Услышав выстрелы, я выбежала во двор и увидела лежащего сына, он играл там с младшим братом в воздушного змея, когда я перевернула его, увидела, что он ранен», — рассказала мать ребенка Моника К.

Также указывается, что полицейские офицеры доставили раненого мальчика в медучреждение, однако врачи не смогли его спасти.

Кроме того, уточняется, что трагический инцидент произошел, когда подозреваемый в ограблении магазина, пытаясь скрыться от сотрудников полиции, открыл по последним огонь на пустыре возле дома, где проживал погибший ребенок.

При этом добавляется, что, согласно разным версиям, мальчик мог получить пулю, как от пытавшегося скрыться, так и от полицейского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что следователи в Туве разбираются в обстоятельствах гибели трёхмесячного ребёнка в посёлке Каа-Хем.