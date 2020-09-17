Неклиновский район, Ростовская область, , 09:34 — REGNUM Доследственную проверку после обнаружения останков человека проводят следователи в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Останки обнаружены на месте строительства детского сада в селе Самбек Неклиновского района. По предварительным данным, они относятся к периоду Великой Отечественной войны. Строительные работы в настоящее время приостановлены. Останки направлены на судебно-медицинское исследование.

По результатам доследственной проверки, которую взяла на контроль прокуратура Ростовской области, будет принято процессуальное решение.