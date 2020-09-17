Белгород, , 09:30 — REGNUM Самолёт компании «Аэрофлот» получил повреждения вечером 16 сентября при заходе на посадку в аэропорт Белгорода. Рейс следовал из Шереметьево, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Сообщение о нештатной ситуации появилось в сообществе белгородских споттеров в 23:21. Самолёт SSJ-100, рейс SU1374, предположительно, столкнулся со стаей птиц при заходе на посадку.

«Борт благополучно совершил посадку, но вылететь так и не смог. Характер повреждения неизвестен. Запасной борт не прилетит в Белгород до 08:00. Аэропорт закрыт», — написали в паблике.

Напомним, международный аэропорт «Белгород» несколько дней назад приобрела компания «Новапорт Инвест»

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