Воронеж, , 09:25 — REGNUM Начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД №3 ГУ МВД России по Воронежской области задержан при получении взятки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о получении взятки.

Как считает следствие, 15 сентября инспектор МРЭО ГИБДД №3 ГУ МВД России по Воронежской области по требованию своего начальника передал ему 20 тыс. рублей за то, чтобы он принял теоретическую часть экзамена у одного из претендентов на получение водительских прав без фактической сдачи и выдал ему водительское удостоверение.

«С целью установления всех обстоятельств произошедшего руководством ГУ МВД России по Воронежской области назначено проведение служебной проверки. В случае если вина сотрудника будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Брянске при получении взятки были задержаны трое высокопоставленные сотрудники МРЭО ГИБДД УМВД России по Брянской области, их подозревают в получении взяток при приёме экзаменов у будущих водителей.