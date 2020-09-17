Бангкок, , 09:20 — REGNUM Сформировавшийся в Южно-Китайском море тропический шторм «Ноул», который может стать тайфуном, дойдет 18 сентября до северо-восточной части Таиланда. Об этом 17 сентября сообщает метеорологическое управление страны.

По последним данным, в настоящее время «Ноул» перемещается в западном направлении со скоростью примерно 20 км/ ч. Также, по информации метеорологов, ожидается, что данный тропический шторм станет тайфуном и обрушится на центральную часть Вьетнама.

«Затем он переместится на северо-восток и север Таиланда, где будет преобладать с 18 по 20 сентября», — говорится в сообщении синоптиков.

Также указывается, что проливные дожди, сопровождающиеся сильным ветром, вначале ожидаются в северо-восточной части Таиланда, а затем в его центральной, восточной и южной частях. В данных районах жителям рекомендовано опасаться сильных дождей и связанных с ними паводков, сильного ветра и стараться избегать открытых мест и высоких деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в городе Ориндж-Бич (штат Алабама, США) в результате воздействия тропического шторма «Салли» погиб человек.