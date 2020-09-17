Ульяновск, , 09:17 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор по делу об убийстве в студенческом общежитии. Реальный срок получил 22-летний студент университета, сообщает следственное управление СКР по региону.

По данным ведомства, преступление было совершено вечером 29 декабря 2019 года в общежитии университета в посёлке Октябрьский Чердаклинского района. Следствием установлено, что 22-летний студент в ходе конфликта со своим знакомым, который учился на первом курсе университета, дважды ударил его ножом в грудь. Полученные раны оказались смертельными.

Обвинение было предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд вынес обвинительный приговор, назначив девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту нападения на продавца в супермаркете. Пострадавшую несколько раз ранили ножом, после нападения злоумышленница скрылась. По данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются.

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