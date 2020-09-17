Саратов, , 09:23 — REGNUM В Ленинском районе Саратова после падения с высоты пятого этажа погиб житель поселка Солнечный.

Трагедия произошла 16 сентября. Тело мужчины обнаружили около 16:00 под окнами квартиры, расположенной на 5-м этаже дома №8 по улице Бардина, сообщает регион64.

В настоящее время правоохранителями проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

ИА REGNUM ранее сообщало, на территории Кировского района в Саратове 1 сентября выпала из окна 3-го этажа многоквартирного дома 17-летняя учащаяся одного из городских колледжей. Пострадавшую девушку госпитализировали в больницу.

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