Новосибирск, , 09:07 — REGNUM На электронную почту Ленинского районного суда Новосибирска и ещё ряда иных организаций сегодня, 17 сентября, поступили анонимные сообщения о минировании. По данным фактам проводится проверка. Об этом сообщает аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК).

«В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, в необходимых случаях проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, реализуют мероприятия по недопущению террористического акта», — уточнили в АТК.

Новосибирцев просят сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.